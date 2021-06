Vigili del Fuoco alla Candiani di Robecchetto: è successo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 15 giugno 2021.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Una volta dato l'allarme per una fuoriuscita di fumo nero dalla Candiani Denim di via Arese, i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno sono intervenuti prontamente a Robecchetto per mettere in sicurezza lo stabilimento.

Cos'è successo

Fortunatamente la situazione non era grave, infatti si è trattato di un malfunzionamento nei condotti di aspirazione delle polveri. Nessuno è rimasto ferito e non ci sono conseguenze sull'impianto.