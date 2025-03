Viene investito: col parente tenta di aggredire la donna in auto e insulta i Carabinieri

Viene investito a Vanzaghello poi, con un parente, si scaglia contro la donna in auto e i Carabinieri: denunciato.

Viene investito poi si scaglia contro l'automobilista e i Carabinieri

E' stato investito. Poi si è rialzato e, insieme a un parente, ha cercato di aggredire la donna che era al volante dell'auto così come ha insultato i Carabinieri arrivati sul posto. E' quanto accaduto nel pomeriggio di venerdì 7 marzo 2025 a Vanzaghello. E' qui che un'automobilista ha involontariamente investito un 24enne marocchino (che è stato poi medicato e portato in ospedale in codice verde dall'ambulanza del 118 arrivata sul posto). Ma quest'ultimo, insieme a un parente arrivato sul posto - un 32enne barese - ha cercato di aggredire la donna che lo aveva travolto: la conducente dell'auto, vedendoli arrivare minacciosi contro di lei, è risalita sulla vettura dove si è chiusa dentro. Ma non era finita: quando la pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano è arrivata sul posto, i due se la sono presa anche coi militari, inveendo contro di loro.

Le denunce

I due sono stati denunciati per resistenza e oltraggio e pubblico ufficiale