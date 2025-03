Viene aggredito e fotografa gli aggressori: rapinato del cellulare. Indagano i Carabinieri

Viene aggredito e poi fotografa gli aggressori, rapinato del cellulare. E' successo a Cerro Maggiore.

E' stato aggredito da due persone, così ha estratto il suo cellulare per fotografare chi lo aveva colpito. Ed è stato derubato del suo cellulare. E' quanto successo la mattina di oggi, lunedì 3 marzo 2025, a Cerro Maggiore. Erano circa le 12.30 quando un 19enne si trovava in via San Carlo, a due passi dal centro cittadino. Dalle prime informazioni raccolte, a un certo punto è stato avvicinato da altre due persone. Che l'hanno colpito. Il giovane ha estratto il suo cellulare per fotografare quello che stava accadendo ma uno dei due aggressori gli ha portato via il cellulare.

I soccorsi e le indagini

Pochi istanti dopo sul posto sono arrivati i Carabinieri così come l'ambulanza della Croce rossa. Mentre il 19enne è stato portato, in codice verde, al Pronto soccorso della Mater Domini di Castellanza, i militari hanno bloccato i due presunti aggressori e stanno conducendo le indagini per chiarire tutti i contorni della vicenda. Se sarà appurato che qualcuno abbia preso il cellulare della vittima, si dovrà procedere per il reato di rapina impropria.