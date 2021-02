Trenord denuncia per diffamazione l’associazione MiMoAl e chiede 10mila euro di risarcimento. Il caso nasce dalla pubblicazione di una versione modificata del video con gli auguri di Natale

“Video diffamatorio”: Trenord denuncia i pendolari di MiMoAl

Trenord denuncia l’associazione di pendolari MiMoAl e chiede 10mila euro di risarcimento. Il motivo? MiMoAl si sarebbe resa responsabile di diffamazione e violazione del diritto d’autore per aver postato sulla propria pagina facebook una versione modificata del video di Natale di Trenord. Una operazione giudicata dalla società regionale di trasporti “totalmente fuori luogo per i toni ed i contenuti, ma anche per il contesto in cui si inseriscono, in un anno così difficile per tutti segnato dalla pandemia”

MiMoAl, come noto, ha una posizione critica nei confronti di Trenord per quanto riguarda le condizioni della linea ferroviaria Milano-Mortara-Alessandria, che attraversa anche l’Abbiatense. Il video è stato rimosso. Ma la denuncia con richiesta di risarcimento resta.

Questa la versione originale del video:

La nota di MiMoAl

Questa la replica dell’associazione pendolari: