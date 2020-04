“Vicini a chi ha dovuto dire addio ai propri cari” VIDEO

“Vicini a chi ha dovuto dire addio ai propri cari”. Don Giuseppe Marinoni, parroco di Magenta, invita ad una Messa speciale per i defunti. Virtuale, ma sentita.

“In questi giorni, non poche volte abbiamo accompagnato sorelle e fratelli defunti al Camposanto, senza la possibilità di celebrare il saluto cristiano del funerale. Sempre in questi giorni, il nostro cimitero è stato e continua ad essere chiuso, per cui non è possibile recarci a pregare sulle tombe dei nostri cari. Sono i due motivi che hanno spinto noi sacerdoti della Comunità Pastorale di Magenta a desiderare di celebrare una Santa Messa nella cappella nel cimitero, sabato 25 aprile, alle 10, cui seguirà la benedizione delle tombe”, spiega.

Messa virtuale

” È questo un modo con cui anzitutto vogliamo professare la nostra fede in Gesù Cristo morto e risorto, che dà speranza anche dopo la morte, II. e nello stesso tempo esprimere la nostra vicinanza a tutti coloro che piangono la morte di una persona cara. Pur assicurando che una Santa Messa sarà celebrata per ogni defunto appena possibile, intendiamo idealmente offrire una preghiera di suffragio per ciascuno di loro. Con questa visita a nome di tutti, vorremmo anche rinsaldare il vincolo che lega noi, ancora in cammino, e quanti sono già arrivati al compimento, che è la Comunione dei Santi”, aggiunge il don.

La celebrazione avverrà chiaramente a cancelli chiusi e sarà possibile seguirla in diretta Facebook o attraverso web Radio Magenta e la Radio Parrocchiale.

