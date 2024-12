Viale Piemonte, partiti i lavori per la nuova passerella ciclopedonale

Sono partiti in settimana a Magenta i lavori di sostituzione e rifacimento della passerella ciclopedonale di viale Piemonte, dopo che il vecchio e logoro manufatto era stato demolito a causa delle precarie condizioni in cui versava.

Viale Piemonte, partiti i lavori per la nuova passerella

A partire da martedì 17 dicembre e fino alla prossima settimana la ditta incaricata sarà sul posto per posizionare la nuova struttura che, diversamente dalla precedente, sarà in metallo zincato ricoperto da pvc con effetto legno al fine di non inficiare sulla resa estetica della struttura.

Sulla partenza ufficiale dei cantieri è intervenuto il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Enzo Tenti:

«Abbiamo scelto un materiale resistente nel tempo e che non marcisca nelle fondamenta come è stato per il ponte precedente. Prevediamo di completare i lavori entro Natale, riaprendo la passerella e ripristinando la segnaletica viabilistica. Concluderemo così un intervento più complesso di quello inizialmente previsto; come sempre siamo andati a fondo del problema e fatto analisi e valutazioni approfondite trovando una soluzione duratura nel tempo e di totale sicurezza per i cittadini».

Come spiegato nelle scorse settimane dall'assessore Tenti, Il quadro economico dei lavori ammonta a circa 50mila euro e comprende 5.700 euro per l’intervento di demolizione della vecchia passerella e 2.177 euro per l’incarico al coordinatore alla sicurezza e al coordinatore dei lavori nella fase di progettazione ed esecuzione della passerella.