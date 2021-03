La strada situata nella frazione di Passirana sarà chiusa dalle prime ore della mattinata di martedì 9 al pomeriggio di domenica 14 marzo

Via Trento chiusa per la realizzazione della quinta corsia dell’autostrada A8

Chiusura straordinaria di via Trento a Passirana per completare la pavimentazione della viabilità della nuova via Lainate. La chiusura della strada avverrà da martedì 9 sino a domenica 14. «I lavori rientrano nell’ambito delle opere di compensazione per la realizzazione della quinta corsia autostradale A8 – affermano dall’ufficio viabilità del Comune – La realizzazione di questo nuovo percorso servirà a sgravare l’attuale via Lainate dal traffico pesante e da quello verso il casello autostradale di Lainate e il centro commerciale Il Centro. Sarà inoltre realizzata una pista ciclabile nel tratto di via Lainate dalla Statale del Sempione fino a Cascina Bruciata».

Sarà effettuata la demolizione dell’attuale piattaforma stradale

La chiusura di via Trento sarà realizzata mediante new jersey in cemento e posizionati in modo tale da poter permettere la fruizione degli ingressi privati e l’accesso alla stazione di servizio. «Durante la chiusura si procederà al completo disfacimento della piattaforma stradale dell’attuale via Trento interferente con la nuova viabilità – concludono dall’ufficio viabilità del Comune rhodense».