Via San Sebastiano chiusa al traffico per qualche giorno

Si tratta di un’arteria di collegamento importante verso il centro, che implica attenzione per chi si muove in città. La chiusura è necessaria tra via

Toti e via Crocifisso per consentire alcuni lavori di un cantiere privato che si affaccia sulla via.

Eccezioni per i residenti

Nei tratti di stop della circolazione vengono temporaneamente istituiti a doppio senso di circolazione ad uso esclusivo dei residenti di via San Sebastiano, di piazza Suor Michelina e dei vicoli Borri e del Ghiaccio.

