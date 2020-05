Vetropack, nuovo ok dalla Regione

Un passo avanti per il progetto Vetropack nell’area ex Saffa a Boffalora

Vetropack: un passo avanti

Vetropack, si è concluso nelle scorse settimane il procedimento di esclusione dalla Valutazione Impatto Ambientale nell’ambito dell’insediamento della nuova vetreria presso l’area ex Saffa. Regione Lombardia ha espresso parere favorevole alla procedura. Quali saranno, ora, gli step successivi? «Saranno ripresi i procedimenti di Vas e Suap, il cui ente titolare è il Comune – ha illustrato l’assessore ai Lavori pubblici, Barbara Rossi – Per entrambi i procedimenti è previsto il coinvolgimento di enti sovracomunali come, per esempio, Parco del Ticino e Città Metropolitana. Dopodiché, si dovrà attendere l’esito della procedura di Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale, una particolare autorizzazione cui necessitano determinate aziende, ndr), cui ente è la stessa Città Metropolitana».

Il servizio sul numero di Settegiorni Magenta Abbiategrasso in edicola

TORNA ALLA HOME