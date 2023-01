Vetrina spaccata in pieno centro a Rho. Tentato furto o opera di vandali?

Brutto risveglio questa mattina per il parrucchiere Asperti Shades di via Madonna 102 a Rho. Il titolare Simone Asperti, infatti, al rientro al lavoro ha trovato la vetrata del proprio negozio all'angolo fra via Madonna e via Machiavelli, con ingresso da Galleria Europa, spaccata.

Tentato furto o vandali?

Da chiarire le ragioni dell'atto, avvenuto probabilmente questa notte. Non è chiaro se si sia trattato di un tentativo di furto nel negozio di parrucchiere o più semplicemente dell'azione di vandali che non hanno trovato di meglio da fare che provocare danni, spaccando la vetrata che pur rotta non ha completamente ceduto. Quel che è certo è che gli autori hanno agito con consapevolezza: l'ingresso del locale è infatti "protetto" dalle telecamere che presidiano la galleria Europa, mentre il lato su via Machiavelli che è stato colpito non sarebbe coperto dagli occhi elettronici.

Il negozio, aperto lo scorso giugno, è molto frequentato dai giovani del territorio. Nonostante i danni ha riaperto regolarmente.