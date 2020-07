Dopo la pausa forzata per la pandemia di Covid-19, il laghetto Euro Pesca ha aperto alle pescate individuali ed ai trofei.

Vermezzo con Zelo, Memorial Grottoli al laghetto Euro Pesca

Dopo la pausa forzata per la pandemia di Covid-19, il laghetto Euro Pesca ha aperto alle pescate individuali ed ai trofei, con tutte le necessarie precauzioni. Primo trofeo del 2020 è stato quindi il 17esimo memorial Grottoli, gara di pesca alla carpa, svoltosi domenica 5 luglio, presso il laghetto di Vermezzo con Zelo. Grazie a questo evento annuale sono stati ricordati i fondatori della pizzeria Il Caprera di Abbiategrasso, Antonio e Teresa Grottoli, con il figlio Giovanni recentemente scomparso. Per la famiglia Grottoli erano presenti alla gara Tonino, Stefania, Franco, Michele ed i nipotini Antonio e Luca Margaglione, oltre a parenti e amici. Un pensiero è stato dedicato a Filippo Mandarano, marito di Stefania, venuto a mancare i primi di aprile. Filippo, assieme ai cognati, partecipava tutti gli anni con impegno ed entusiasmo al memoriale di pesca dedicato ai suoceri ed in seguito anche al cognato Giovanni.

Classificati fra i primi tre assoluti e di settore: Francesco Bellizio, Rino Lovreglio e Maurizio Santac. Per tutti i partecipanti un premio gastronomico.

In precedenza, a febbraio, si era svolto il tradizionale pranzo sociale, all’Agora di Assago. In tale occasione i campioni sociali del 2019 hanno ricevuto il meritato premio dal sindaco Andrea Cipullo. I riconoscimenti sonno andati per il Campionato laghetto a Domenico Lovreglio, Lorenzo Bottini e Maurizio Santagostino, per la Pesca al bianco ad Osvaldo Marchesin, Doriano Rinaldi e Adriano Moizo.

Gli amici di Euro Pesca rivolgono infine un pensiero ed un saluto «al caro amico e socio Roberto Viaro, mancato anche lui durante il lockdown, lasciando molti costernati per la sua improvvisa scomparsa, dopo tanti anni di vicepresidenza nella associazione Euro Pesca». TORNA ALLA HOME PAGE