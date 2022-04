Vento forte: grossi rami caduti a terra

L'intervento

Nel parcheggio di via Fermi a Canegrate in zona Tigros erano presenti anche gli agenti di Polizia Locale.

Intervento dei Vigili del Fuoco a Canegrate per mettere in sicurezza un'area in cui il forte vento ha spezzato i rami di una grossa pianta a bordo strada.

I danni causati dal forte vento

Intervento dei Vigili del Fuoco a Canegrate in via Fermi, oggi sabato 9 aprile: sul posto anche la Polizia Locale per garantire la sicurezza dell'area interessata. I pompieri hanno tagliato e messo in sicurezza l'area circostante la caduta del grosso ramo.