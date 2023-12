Vento forte, due alberi pericolanti

Vento forte nel Legnanese, alberi pericolanti a Cerro Maggiore e Busto Garolfo.

Vento forte, paura per gli alberi

Una mattinata di vento forte su tutta la zona del Legnanese. E' quella che si è vissuta oggi, sabato 2 dicembre 2023 quando raffiche si sono abbattute su tutta la zona. Momenti di apprensione si sono vissuti nella zona di via Gramsci a Cerro Maggiore dove la cima di un albero era in pericolo di caduta; timore l'ha anche provocato una pianta in quel di via Dei Tigli a Busto Garolfo.

Gli interventi

A mettere in sicurezza le due aree e gli alberi sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano e la Polizia locale dei due paesi.