Grave incidente ieri sera, 7 novembre, a Corbetta, dove un 23enne è stato investito da un'auto: il ragazzo è stato trasportato in codice rosso in ospedale e si trova ancora in gravi condizioni.

Ventitreenne investito: è in pericolo di vita

L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 19 lungo la statale 11 nei pressi del supermercato Lidl: per cause ancora da chiarire il giovane che si trovava a bordo di un monopattino è venuto in contatto con un'automobile. La situazione è sembrata subito gravissima e il ragazzo, che ha riportato un trauma cranico e al volto, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano dove al momento ricoverato in rianimazione con prognosi riservata.

Intorno al giovane e alla famiglia si è stretta tutta la comunità e anche il sindaco Marco Ballarini ha voluto inviare un messaggio di vicinanza: