Ventenne in monopattino investito, muore poco dopo in ospedale

Un ragazzo di 20 anni è stato investito questa notte, 13 luglio 2022, lungo la statale del Sempione a Rho mentre era sul suo monopattino: la corsa in ospedale è risultata inutile.

Morto il ragazzo in monopattino

E' deceduto questa notte all'ospedale San Carlo di Milano il ventenne di origine straniera che, nei pressi del ristorante Mc Donald's, lungo la statale 33 del Sempione è stato investito mentre si trovava sul suo monopattino. Il ragazzo, subito risultato gravissimo, andato in arresto cardiocircolatorio, è stato soccorso dal personale di un'ambulanza e di un'automedica e poi trasportato in codice rosso al San Carlo. Ad investirlo sarebbe stato un 22enne che si è subito fermato e ha prestato i primi soccorsi.

Sul posto anche la Polizia stradale per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. In ospedale i medici hanno tentato di fare il possibile per rianimarlo ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.