Venerdì i funerali di Carmine Gallo

Saranno celebrati venerdì 14 marzo alle ore 16 i funerali dell'ex Commissario capo della Polizia di Stato di Rho Carmine Gallo.

Funerali Gallo

Le esequie si terranno a Garbagnate Milanese venerdì alle 16, nella basilica dei Santi Eusebio e Maccabei in via Gran Sasso. Carmine Gallo è morto il 9 marzo nella sua casa a Garbagnate per un infarto, come ha stabilito l'autopsia eseguita e a cui seguiranno ulteriori esami.

Superpoliziotto

In Polizia dal 1978, è stato protagonista di numerose operazioni e arresti. Ha guidato il Commissariato di Polizia Rho Pero durante l'Expo 2015 e negli anni a seguire. Nei mesi scorsi è stato arrestato per l'inchiesta Equalize legata ad episodi di spionaggio. Al momento della morte, si trovava agli arresti domiciliari.