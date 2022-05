Venditore ambulante finisce col furgone contro un albero

Finisce contro un albero col suo furgone: è successo a Cerro Maggiore, alla guida un venditore ambulante.

Contro l'albero col furgone

Ha perso il controllo del suo furgone ed è finito contro un albero. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 maggio 2022. Erano circa le 14.45, a Cerro Maggiore, lungo la via Trento e Trieste quando un venditore ambulante originario del Marocco ha avuto un incidente: per cause ancora da accertare, ha sbandato finendo col suo furgone attrezzato contro una pianta che si trovava a lato della strada.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano, insieme all'ambulanza della Croce rossa e alla Polizia locale. Il guidatore, 57enne, ha riportato solo lievi contusioni ed è stato trasportato in codice verde alla Mater domini di Castellanza. Nell'impatto, l'albero ha fatto cader alcuni rami sopra un'auto parcheggiata nelle vicinanze. I pompieri si sono occupati anche di tagliare l'albero perchè diventato instabile dopo l'impatto col mezzo.