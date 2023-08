Vende droga a un ciclista: arrestato a Magnago.

La Polizia di Stato di Busto Arsizio, da alcuni giorni, stava tenendo d'occhio una Renault Clio grigia che era stava vista aggirarsi in zone della città in orari che facevano sospettare incontri per cedere droga. A bordo della vettura vi era un uomo. Così sono stati organizzati appostamenti e pedinamenti per individuare il domicilio del presunto spacciatore. Tutti gli indizi portavano a Samarate. Ma intanto nei giorni scorsi i poliziotti hanno bloccato l'uomo a Magnago, mentre questo stava cedendo qualcosa a un ciclista. I due, fermati sul posto, sono stati perquisiti dagli agenti che hanno trovato nell'auto un pacchetto di sigarette avvolto in nastro adesivo e contenente 50 dosi di cocaina.

Altro stupefacente in casa

Poi la Polizia è andata a dare un'occhiata nell'abitazione di Samarate: è qui che sono spuntati fuori altri 15 grammi di cocaina in "sasso", bilancino, cellulari per contattare i clienti e oltre 9mila euro in contanti. L'uomo è stato arrestato, d'intesa con il pubblico ministero di turno, in flagrante per il tentativo di spaccio e detenzione illegale di sostanza stupefacente e portato in carcere.