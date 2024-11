Veicoli modificati a Rho: la Polizia Locale ferma una Bmw con 500 cavalli

Dall’estate scorsa sono sette i veicoli con motore modificato individuati sul territorio di Rho dalla Polizia Locale.

La Polizia Locale applica l’articolo 78 del Codice della strada e, dopo avere fermato i veicoli e verificato i cambiamenti apportati, invia il mezzo alla revisione straordinaria per alterazione delle caratteristiche costruttive. I veicoli fermati, appartenenti a marchi diversi, da Audi a Volkswagen, sono tutti dotati di scritte particolari, che permettono a chi conosce il sistema di riconoscerli.

“Per garantire la sicurezza stradale – chiarisce il comandante Antonino Frisone – molti controlli riguardano gli autocarri, molti le alterazioni delle caratteristiche costruttive. La normativa è complessa, ma il personale si sta specializzando, anche con la collaborazione di alcuni periti, per riconoscere abbassamenti dei telai, la presenza di gomme e cerchioni più ampi della norma, centraline modificate, tubi di scarico alterati. Il tutto per aumentare notevolmente la potenza dei motori. L’ultimo mezzo individuato, una BMW, è stato portato a 500 cavalli, in pratica potrebbe correre su pista”.