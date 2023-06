Vede la Polizia e scappa: fermato, gli era stata revocata la patente 3 volte

La Polizia locale di Nerviano e Pogliano cerca di fermare un'automobilista che si mette in fuga dopo averli visti: l'uomo, residente a Rho, aveva la patente revocata. Confiscata l'auto.

Auto in fuga dalla Polizia: aveva la patente revocata

Il 5 giugno 2023 una pattuglia del Comando Unico di Polizia Locale Nerviano Pogliano, in servizio di Pronto Intervento, transitando sulla statale del Sempione, notava nel senso opposto di marcia un veicolo che alla vista degli operanti rallentava senza un apparente motivo. Gli Agenti, insospettiti, lo seguivano e gli intimavano l’alt attraverso l’accensione dei dispositivi di emergenza. Il conducente del veicolo inseguito incurante della predetta intimazione proseguiva la marcia. Pertanto, gli operatori lo sorpassavano intimandogli di accostare. Il soggetto dapprima simulava la fermata per poi darsi repentinamente alla fuga a bordo del proprio BMW di grossa cilindrata.

Gli agenti lo inseguivano e nel frattempo diramavano la notizia vai radio e tramite app interforze. Dopo una fuga durata oltre 10 minuti, percorrendo rotonde e strade in contro mano oltre che semafori rossi, veniva bloccato in una via interna di Rho dove nel frattempo è giunta un'altra pattuglia della Polizia Locale Nerviano – Pogliano, una pattuglia dei Carabinieri di Nerviano e una pattuglia della Polizia Locale di Rho.

Patente revocata per la terza volta

Il soggetto, dopo essere stato bloccato, tentava di nuovo la fuga a piedi ma veniva subito raggiunto e immobilizzato dagli Agenti del Comando Unico coordinati dal Comandante Stefano Palmeri. A seguito di controlli, il conducente, italiano di 46 anni e residente a Rho, risultava gravato da vari precedenti di polizia. Risultava inoltre essere alla guida con patente revocata oltretutto per la terza volta in quanto già sorpreso per la medesima violazione nell’Agosto del 2022 e nel Gennaio 2023. Pertanto il soggetto veniva indagato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e guida con patente revocata reiterata.

Il veicolo veniva sequestrato ai fini della confisca.