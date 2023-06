Vasto incendio, nube di fumo in cielo

Vasto incendio e nube di fumo nero in cielo visibile chiaramente nella zona del rhodense e dell'Altomilanese. Brucia la ditta di cosmetici Lisap. Le fiamme hanno interessato un magazzino pieno di bancali e non lo stabilimento con gli impianti. Rientrato dunque l'allarme chimico.

Vasto incendio nella zona industriale tra Rescaldina e Uboldo. La fitta coltre di fumo nero si è innalzata in cielo nel pomeriggio di oggi e, complice vento e giornata tersa, ha messo in allarme i cittadini della zona. Numerose le segnalazioni. L'incendio ha interessato la ditta di cosmetici Lisap in via Valsesia a Rescaldina.

Il Comune ha diramato l'avviso:

INCENDIO LISAP

attendiamo informazioni su eventuale rischio chimico, consigliamo di chiudere finestre anche se l'incendio non ha interessato gli impianti, ma una zona di deposito bancali Eventuali prescrizioni saranno comunicate con altoparlanti dai mezzi di polizia locale.

EVITARE DI RECARSI IN ZONA GRAZIE

Il pericolo chimico è ufficialmente rientrato alle 17 e 30, con una nuova nota del Comune:

Desideriamo rassicurare tutti i cittadini in merito all'incendio, nel frattempo domato, che ha interessato l'Azienda LISAP. Le autorità e i nuclei di intervento presenti in loco hanno appurato che l'incendio ha interessato solo la zona di stoccaggio, coinvolgendo bancali e materiali cartacei e plastici. Non c'è nessun pericolo chimico, né prescrizioni da seguire. Invitiamo pertanto a non diffondere allarmismi e a seguire indicazioni e prescrizioni solo se provengono direttamente dagli organi ufficialmente preposti.

Pompieri al lavoro

Intorno alle 17 le fiamme sono state circoscritte e domate grazie al lavoro delle squadre dei Vigili del fuoco giunte sul posto. All'interno della ditta non c'era nessuno e non si registrano feriti.

Seguiranno aggiornamenti.