Vasi pericolanti: i pompieri chiudono la via del centro

Vasi pericolanti in via Matteotti a Rho: i Vigili del fuoco chiudono la via del centro.

Vasi pericolanti sopra il tetto dell’edificio abbandonato situato a fianco dell’ex cinema centrale di via Matteotti. Strada bloccata alle 15.30 di oggi, giovedì 18 febbraio, nel centro di Rho dove, per risolvere la situazione sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del fuoco di Rho e gli agenti della Polizia locale.