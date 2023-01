Vasche di laminazione, chiude un tratto del percorso Olona Greenway

Vasche sul fiume Olona, chiude un tratto del percorso naturalistico.

Le vasche "fermano" il percorso nella natura

Procedono i lavori per la realizzazione della famose Vasche di laminazione, maxi bacini per il contenimento dell'eventuale acqua di piena del fiume Olona sul territorio di San Vittore Olona, Parabiago e Canegrate. L'opera, che si concluderà entro l'anno prossimo, ora va però a "stoppare" l'Olona Greenway, il percorso nel verde che attraversa diversi paesi costeggiando il fiume. "A causa dei lavori per la realizzazione delle vasche di laminazione del fiume Olona, il tratto del percorso Olona Greenway compreso tra la stalla Giulini a San Vittore Olona e l'isolino del fiume Olona a Parabiago sarà interrotto a partire da martedì 24 gennaio 2023 fino a venerdì 27 gennaio 2023" affermano dall'Ecomuseo di Parabiago e Parco dei Mulini".

Il percorso alternativo

Ecco quindi cosa fare in questi giorni: "Si consiglia di utilizzare un percorso alternativo in riva destra di Olona seguendo le vie Cascinette, Bellini, Mozart, Adige, Tasso (sterrata verso sud) a Canegrate e via Resegone a Parabiago" affermano dall'Ecomuseo