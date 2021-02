Variante inglese del Covid a scuola: classe in quarantena a Magnago.

Una classe terza delle scuole medie di Magnago è in quarantena.

La causa di questa misura di sicurezza è da imputare a un caso di positività tra gli alunni; il tampone positivo però sembra aver però evidenziato la presenza della variante inglese del covid-19.

L’azienda territoriale sanitaria, infatti, ha attuato un protocollo molto più stringente di quello classico in vigore dall’inizio dell’anno scolastico.

Invece dei consueti quattordici giorni senza sintomi (o dieci con tampone negativo), i ragazzi si sono sottoposti a un primo esame e, per rientrare a scuola, dovranno risultare negativi anche al tampone che saranno chiamati a fare dopo due settimane.

Medesimo iter, più rigoroso, anche per i docenti che seguono abitualmente la classe in questione: abitualmente i professori non sarebbero finiti in quarantena, mentre questa volta, anche a fronte di un tampone negativo, dovranno seguire gli stessi passaggi degli alunni.