Vanzago sotto scacco dei ladri, tre negozi rapinati in 10 dieci giorni

Rapine nei negozi e furti nelle case. Le gente di Vanzago ha paura dopo l'ultimo episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri quando un giovane armato di coltello ha rapinato il fotografo di via Paolo Ferrario

Paura tra i commercianti e i cittadini

Grande paura tra i commercianti di Vanzago a causa delle continue rapine che avvengono in paese, tre nel giro di 10 giorni. Paura anche tra i cittadini per i continui furti negli appartamenti che avvengono in paese ormai da diverse settimane.

Tre rapine nel giro di 10 giorni

La prima rapina ai danni del commercio locale è stata messa in atto il 17 dicembre quando una persona con il volto coperto è entrata, poco prima della chiusura serale, al supermercato Conad facendosi consegnare dalla cassiera di turno i soldi in cassa. Il secondo colpo è stato invece eseguito l'antivigilia di natale. Anche in questo caso mancavano pochi minuti alla chiusura quando un uomo di nazionalità straniera è entrato nel negozio di fiori di via Matteotti e dopo aver minacciato la proprietaria si è fatto consegnare l'incasso della giornata. L'ultimo colpo in ordine di tempo nella tarda serata di ieri quando un uomo armato di coltello è entrato nel negozio di fotografia di via Paolo Ferrario

Titolare derubato dell'orologio e dei soldi della giornata

Una volta all'interno del locale il malvivente ha minacciato l'uomo facendosi consegnare l'orologio che aveva al polso e i soldi che c'erano nel registratore di cassa, incasso della giornata lavorativa del negozio. Il ladro ha poi tentato di fuggire con una moto che c'era all'esterno del negozio, non è riuscito a metterla in moto ed è scappato a piedi facendo perdere le sue tracce.

L'associazione Cuori al Centro chiede un incontro urgente con il sindaco

Considerati i numerosi furti nelle case e le tre rapine ai danni dei commercianti, l'associazione "Cuori Al Centro" ha chiedo un incontro urgente al sindaco per chiedere la possibilità di istituire un servizio di controllo di vicinato su tutto il territorio comunale