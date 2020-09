Vanzago: Ennesima lite in famiglia, marito e moglie finiscono in ospedale

La lite è scoppiata alle 3 del mattino

Una ferita penetrante al fianco destro, provocata con molta probabilità da un coltello e un trauma cranico commotivo. Questo il bollettino medico dell’ennesima lite in famiglia avvenuta alle 3 di questa mattina in un appartamento di via Madonnina nella frazione vanzaghese di Mantegazza.

Lite scoppiata per futili motivi

Protagonisti dell’ennesima discussione tra le mura domestiche un uomo di 37 anni e la sua compagna di 30. Una lite scoppiata per futili motivi resa ancora più accesa dallo stato d’ebrezza in cui si trovavano i due protagonisti della vicenda.

In via Madonnina Carabinieri e ambulanze

Sul posto, scattato l’allarme dato dai vicini di casa preoccupati dalle urla provenienti dall’appartamento vicino, i carabinieri della Compagnia di Legnano e i volontari di due ambulanze inviate dal 118 di Milano.

Entrambi in ospedale

Entrambi sono finiti al pronto soccorso dell’Ospedale San Carlo di Milano in codice giallo: lui con una ferita penetrante al fianco destro, lei con un trauma cranico commotivo.