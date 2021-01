Vanzaghello piange Tiziana Colombo: aveva donato lo stabile di via Albarina

Vanzaghello piange Tiziana Colombo, vanzaghellese di 69 anni che, insieme alla madre Maria, aveva donato al Comune lo stabile di via Albarina.

Vanzaghello in lutto per Tiziana Colombo

È venuta a mancare Tiziana Colombo, vanzaghellese di 69 anni che, insieme a sua madre Maria qualche anno fa ha compiuto un gesto di estrema generosità, donando un immobile con due piani e giardino al Comune. A ricordare con affetto Tiziana il gruppo consiliare d’opposizione Insieme per Vanzaghello, che ai tempi della donazione dello stabile faceva parte della maggioranza guidata dall’ex-primo cittadino Leopoldo Giani. “A tutta la sua famiglia e agli amici porgiamo le nostre più sentite condoglianze – hanno scritto – Ai tempi della Giunta Giani, Tiziana e sua madre avevano deciso di donare a Vanzaghello un loro immobile in via Albarina, e la maggioranza aveva iniziato l’iter per ristrutturare l’edificio e farne una sede per minori in difficoltà e persone con handicap”. Le due vanzaghellesi infatti avevano deciso di donare l’immobile, con la sola richiesta che venisse impiegato per realizzare una comunità alloggio per minori e disabili, con spazi dedicati anche agli anziani.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE