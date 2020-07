Vanzaghello dice addio a Gianfranco Magnaghi, conosciutissimo per la sua attività di volontario nella Croce Azzurra Ticinia Onlus.

L’addio a Gianfranco di tutta Vanzaghello

Dopo diverso tempo in cui lottava contro la malattia, domenica 19 luglio 2020 si è spento a 78 anni Gianfranco Magnaghi. Conosciuto da tutta Vanzaghello, Gianfranco si è sempre distinto in paese per il suo impegno politico e la sua attività di volontariato con la Croce Azzurra Ticinia Onlus.

“Per me è stato come un secondo padre”

Durante il funerale che si è tenuto ieri, martedì 21 luglio 2020, molti gli hanno voluto fare un ultimo saluto, ed è emerso tutto l’affetto e la stima che i concittadini nutrivano nei suoi confronti. “Sapeva infondere il buon esempio del volontariato e il criterio di aiuto verso i più sofferenti e i più deboli – ha commentato il fratello Gianluigi – Per me è stato come un secondo padre, lo porterò per sempre nel cuore”.

