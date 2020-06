Vandalizzata la Ghiacciaia a Castano: l’ira del sindaco – LE FOTO

Vandalizzata la Ghiacciaia a Castano Primo. Ad abbellirla, qualche anno fa, era stato l’artista castanese Gianni Gambalonga.

Vandalizzata la Ghiacciaia: cos’è successo

La notizia si è diffusa nel pomeriggio di oggi, martedì 16 giugno: qualcuno ha distrutto le opere in legno che l’artista castanese Gianni Gambalonga aveva creato alla Ghiacciaia e donato alla cittadinanza. Immediata la presa di posizione del sindaco Giuseppe Pignatiello. “Questa mattina la Ghiacciaia è stata vandalizzata – ha detto – Dopo una rapidissima indagine con la Polizia Locale abbiamo scoperto che si è trattato di due bambini: lo spettacolo è stato inaccettabile, con l’opera d’arte presa a calci”.

“Mi sarei aspettato più senso civico da parte degli adulti”

“Un comportamento assurdo, inaccettabile, ma non dei bambini – ha continuato – I bambini non li demonizzo assolutamente, ma mi sarei aspettato dalla persona adulta che li accompagnava maggior senso civico e più educazione per il bene comune. Una mancanza grossa, un valore assente nei confronti di tutta la comunità. Queste persone adulte devono sapere che dovranno pagare per ciò che è successo. È stato brutto vedere tutto questo. Il lavoro, l’impegno, la costanza di tante persone a cominciare dai mesi dedicati all’artista Gianni Gambalonga per creare quest’opera d’arte, fiore l’occhiello di Castano Primo. Noi comunque ripartiremo, ci impegneremo di nuovo a rendere questa ghiacciaia bellissima e ridare a questo luogo la bellezza che merita. E continueremo, perché è questo che conta alla fine, cercare di fare bella la nostra città e niente potrà fermare la volontà della nostra Amministrazione e dei cittadini castanesi”.

