Vandalismi in stazione, è caccia ai responsabili

Vandalismi nella stazione ferroviaria di Canegrate.

Vandalismi in stazione, è successo ancora

Un vetro mandato in frantumi. E il tabellone delle partenze danneggiato con una sassata o con un colpo d mazza. E' quello che è successo in questi giorni nella stazione ferroviaria di Canegrate. Un fatto non nuovo, visto che negli anni la struttura è finita più volte nel mirino dei balordi. Le parti distrutte sono già state riparate ma ora è il tempo del lavoro per cercare di rintracciare i colpevoli.

Indagini in corso

A promettere "guerra" ai vandali è il sindaco Matteo Modica: "I recentissimi atti vandalici in stazione hanno giustamente indignato i cittadini. Pur non essendo area di nostra proprietà (appartiene a Rfi) abbiamo un canale aperto con Rete Ferroviaria Italiana come già accaduto per le problematiche legate alla sala d’aspetto emerse nei mesi estivi, e prestiamo attenzione alle segnalazioni dei cittadini. Dopo la prima e immediata richiesta inviata dal Comandante della Polizia Locale già venerdì mattina, ho personalmente indirizzato un sollecito nella giornata di ieri. Riporto qui le risposte pervenute oggi dalla Direzione Protezione Aziendale di Rfi: '... Nel corso della mattinata abbiamo provveduto a dismettere la panchina danneggiata sul binario, pericolosa. Per la particolarità del manufatto non abbiamo tempi certi per la sostituzione con una nuova. Abbiamo provvisoriamente sostituito il vetro rotto (ndr: della porta) con un pannello in policarbonato, in attesa che sia pronto quello su misura, già commissionato. Per i monitor la nostra area Tlc effettuerà nei prossimi giorni la sostituzione".

Prosegue Modica: "Rfi vaglierà le immagini di propria competenza e noi come Comune metteremo a disposizione le proprie per agevolare l’individuazione dei responsabili dei vandalismi".