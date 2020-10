Vandali, tentati furti e locali sanzionati durante il sabato sera

Vandali, tentati furti e locali sanzionati a Legnano: in azione la Polizia Locale, che con la Polizia di Stato sta pattugliando il territorio.

Vandali, tentati furti e locali sanzionati

Notte di grande lavoro per la Polizia Locale, insieme alla Polizia di Stato, nel sabato sera di Legnano. La serata appena trascorsa ha visto infatti alcuni episodi che hanno portato gli agenti a dover intervenire. Le pattuglie sono state impegnate per far rispettare le regole anti-Covid così come il coprifuoco dalle 23 alle 5. La Polizia Locale ha emesso tre sanzioni a tre locali che non avevano assicurato il necessario distanziamento tra i tavoli.

A due passi dal centro, precisamente nel parco Falcone e Borsellino, si sono visti in azione dei vandali che hanno danneggiato una fontanella. E non è finita: due i tentati furti avvenuti durante la serata, uno di questi, in via Musazzi, su un’auto.

