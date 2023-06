Vandali spaccano la "fontanella invisibile" del parco

Vandali in azione a Nerviano: rotta la "fontanella invisibile" del parco di via Roma.

Vandali in azione nel parco

Hanno agito questa notte, a due passi dal centro cittadino di Nerviano. I vandali sono entrati nei giardinetti comunali di via Roma e se la sono presa con la "panchina invisibile", chiamata così per il suo look essendo stata realizzata con la tecnica del taglio laser e creata in marmo. Ora, passando nel parco, si può purtroppo vedere quello che rimane della fontanella.

Le reazioni

La fontanella era stata donata a Comune da Cap Holding (gestore del servizio idrico) nel luglio 2017 come riconoscimento per i tanti cittadini che erano passati alla bolletta elettronica. I soliti ignoti hanno distrutto la fontanella - protesta Massimo Cozzi, allora sindaco e oggi capogruppo della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega - Perchè si arriva a tanto? Ci auguriamo che vengano individuati i responsabili il prima possibile e vengano puniti seriamente senza se e senza ma. Intanto, purtroppo, le bambine e i bambini resteranno senz'acqua per un po'...".