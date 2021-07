Vandali nella sede della Turbighese Calcio

Vandali danneggiano la sede della Turbighese Calcio.

Vandali in azione

Grande amarezza tra le fila della Turbighese Calcio, importante società di Turbigo. Ieri notte un gruppo di più persone si è introdotto all’interno della storica struttura del campo sportivo che ospita il quartier generale del team. A raccontare i fatti è il presidente della

squadra Giordano Garavaglia: "Hanno spaccato alcuni vetri e ribaltato la nostra segreteria lanciando tutto per aria. Appena arrivato la mattina mi sono accorto immediatamente che qualcosa non andava: hanno portato via dei pantaloncini, le divise di scorta dei ragazzi più piccoli, 10-15 euro in moneta e bibite e bottiglie dal bar".

L'amarezza per l'intrusione

"Diciamo che ci hanno fatto un bruttissimo regalo per festeggiare i nostri 100 anni - conclude Garavaglia - Chiaramente sono molto dispiaciuto e amareggiato, la struttura è comunale però è come se fossero entrati nella mia seconda casa".