Vandali scatenati, rompono le fioriere e giocano a pallone urlando fino a tarda notte

Si tratterebbe di un gruppo di minorenni che ha preso il piazzale della chiesa di Pregnana Milanese come lo stadio di San Siro

Vandali scatenati contro le fioriere del centro del paese

Non è la prima volta che succede e con molta probabilità non sarà nemmeno l’ultima. I nuovi vandalismi che hanno «colpito» le fioriere posizionate nel centro del paese hanno però fatto arrabbiare i cittadini. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, si è verificato nella notte tra venerdì e sabato. Obiettivo dei soliti ignoti, distruggere le fioriere del centro buttando poi in mezzo alla strada tutti i fiori che c’erano all’interno. Ragazzi che non sanno come passare le serate? Sembra essere questo il profilo dei soliti ignoti che si divertono a sprecare il bene pubblico. «Ma questa gente è al corrente che ci sono le telecamere attive e che verranno identificati e denunciati?» Questo il commento di uno dei cittadini che ha segnalato l’episodio alla nostra redazione.

Non solo vandalismi giocano a pallone urlando fino a tarda notte

Cittadini esasperati per i vandalismi e per gli schiamazzi eccessivi che avvengono ogni sera ma soprattutto nel fine settimana. «Giocano e a pallone fino a tarda notte in mezzo alla strada, urlano come se nulla fosse, come se fossero loro i padroni del paese - spiega un residente che abbiamo incontrato nella centralissima via Roma - Adesso basta, sarebbe ora di smetterla, di avvisare i carabinieri, visto che ci sono le telecamere e i loro genitori visto che sono tutti ragazzi minorenni che hanno preso il piazzale della Chiesa come lo stadio di San Siro».