Vandali scatenati nel parco di Villa Gray, presi: i genitori dovranno ripulire

Vandali in azione nel parco di Villa Gray a Turbigo. Individuati i responsabili.

Il parco di Vila Gray vittima dei vandali. E' quanto successo nelle scorse ore quando ignoti hanno danneggiato parti della famosa area verde che si estende a Turbigo. I fatti sono accaduti nella giornata di ieri, venerdì 19 maggio 2023. Ignoti che però grazie alle telecamere, sono stati rintracciati. E ora i loro genitori dovranno ripagare il danno fatto.

Sull'accaduto è intervenuto il sindaco Fabrizio Allevi:

"Oltre ad aver rovinato alcuni parti storiche come il basamento della Madonna della luna, mi è spiaciuto constatare come i responsabili siano stati dei minorenni. L’efficienza delle Forze dell’ordine ha portato ad individuare immediatamente i responsabili e ad avvisare i genitori che provvederanno alle spese per la pulizia. Nei prossimi giorni verrà incaricata una ditta specializzata per ripristinare il decoro del parco".