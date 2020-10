Vandali scatenati distruggono 44 finestrini di due treni in deposito.

Vandali scatenati distruggono 44 finestrini dei treni

Quarantaquattro vetri andati completamente in frantumi. Atto di vandalismo nel fine settimana allo scalo ferroviario di Rho. Due treni che erano in deposito sono stati presi d’assalto dai soliti ignoti. Ingenti i danni. I tecnici di teenord hanno lavorato per tutta la giornata di lunedì per sostituire i vetri andati in frantumi e nella mattinata di domani i convogli dovrebbero tornare in servizio a disposizione dei pendolari.

TORNA ALLA HOME