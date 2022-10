Vandali scatenati contro la Croce Rossa di Corbetta, il sindaco "Un gesto stupido e becero"

Questi sono atti di vandalismo, ancor più biechi e disprezzabili quando colpiscono mezzi che soccorrono vite umane

Un gesto stupido e becero

"Solo un idiota totale può fare un gesto così stupido, becero e malvagio come il vandalizzare l’ambulanza della nostra Croce Rossa di Corbetta". Queste le parole usate dal primo cittadino di Corbetta Marco Ballarini per denunciare l'increscioso episodio avvenuto questa notte all'esterno della Rsa di Corbetta dove sono posteggiate le ambulanze della Croce Rossa la cui sede è in fase di ristrutturazione

Un atto di vandalismo grave visto che colpisce un mezzo di soccorso utilizzato per salvare delle vite

"Non è un gioco, non è uno scherzo, questi sono atti di vandalismo, ancor più biechi e disprezzabili quando colpiscono mezzi che soccorrono vite umane. Sono disgustato - prosegue il primo cittadino -che ricorda anche l'episodio avvenuto nelle scorse settimane quando i soliti ignoti hanno forzato il cancello della Rsa è spaccato un vetro, sempre della Croce Rossa per rubare cose di poco conto.

Forzata la porta del mezzo e rubati oggetti per il primo soccorso

Nella notte appena trascorsa, invece, i soliti ignoti hanno forzato la porta del mezzo rubando alcuni oggetti di primo soccorso presenti sull'ambulanza. Oggetti di poco valore economico ma importanti per l'attività dei volontari del 118

C'è da lavorare parecchio sulla nostra società

Noi facciamo il possibile, teniamo altissima la guardia e con le autorità becchiamo i colpevoli, ma qui c’è da lavorare parecchio sulla Società che stiamo diventando a partire dalle mura di casa.