Vandali scatenati contro i distributori del Self Service Drink me

Non è la prima volta che i vandali distruggono le vetrine delle macchine distributrici di bevande dell'esercizio commerciale di Pogliano Milanese

L'episodio nella notte di Halloween

Vandali scatenati contro il Self Service «Drink me» di piazza Avis-Aido. L’attività commerciale, aperta 24 ore al giorno, che vende bibite, acqua minerale e merende, situata a fianco al palazzo comunale è stata presa di mira dai soliti ignoti nella notte tra lunedì e martedì.

A denunciare l'accaduto il proprietario

A denunciare l’accaduto il proprietario stufo di recarsi dai carabinieri per effettuare denunce. «Purtroppo non è la prima volta che le vetrina delle macchine distributrici di bevande vengono mandate in frantumi.

"Nonostante le telecamere nessuno mi ha mai fatto sapere nulla"

Nonostante i filmati delle telecamere posizionate sulla pizza nessuno mi ha mai fatto sapere nulla su eventuali responsabili. Andare avanti in questo modo è davvero difficile, sto valutando se proseguire o meno con questo servizio aprteo sia di giorno che di notte. Quando succedono cose come quella di lunedì penso sia arrivato il momento di abbassare la serranda per sempre»