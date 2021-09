Vandali in azione: presa di mira la sede del Pd

Vandali ad Arese. Prese d'assalto l'esterno del circolo locale del Pd.

"La notte scorsa il Circolo PD di Arese è stato oggetto di un atto di vandalismo. È stata strappata la bandiera del partito ed è stata piegata l'asta, come segno di sfregio. Abbiamo denunciato l'episodio alle autorità e intendiamo condannare l'episodio anche pubblicamente. E' un gesto stupido, che non ha alcun significato se non quello di rappresentare un momento di grave degrado nel nostro dibattito pubblico. Come Partito Democratico rifiutiamo qualunque gesto lesivo delle opinioni politiche altrui, di qualunque colore esse siano. Al tempo stesso, rimarchiamo con forza che nessun atto vandalico può minimamente intaccare la nostra volontà e passione nel portare avanti le nostre idee, che restano ben salde in noi e nelle tante persone che ci sostengono e ci sono a fianco".