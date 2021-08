Vandali in azione nella palestra: devastata

Vandali in azione nella palestra di via Roma a Nerviano: devastata

Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 agosto, alcuni ignoti si sono introdotti nella palestra di via Roma a Nerviano.

I vandali hanno rotto gli armadietti, con un sasso hanno mandato in frantumi la macchietta delle bibite e messo a soqquadro i vari ambienti.

Sul posto sono intervenuti, questa mattina, i Carabinieri.

Da una prima analisi sembrerebbe che i danni ammontino a un migliaio di euro.

La lista di opposizione Gente di Nerviano ha commentato su Facebook l'accaduto:

"Purtroppo apprendiamo che questa notte si è verificato l'ennesimo furto all'interno di un edificio pubblico del nostro territorio.

Non è il primo, poche settimane fa ad essere bersaglio di ladruncoli era stata la scuola paritaria di viale Villoresi.

Questa notte, il furto con atti vandalici ha riguardato una palestra, altri avvenuti nei mesi scorsi non sono stati evidenziati pubblicamente anche se ci sono stati come magazzini comunali, il distributore di cibo e bevande in municipio, ecc.

A coloro che gestiscono tali spazi, alle associazioni che si impegnano per la nostra comunità e in cambio ricevono questo tipo di "ringraziamento", va la nostra solidarietà e l'invito a non mollare!

Ai cittadini chiediamo di segnalare, anche in forma anonima ogni situazione che potrebbe anche solo sembrare anomala.

Ciò che è pubblico è soprattutto anche nostro.

È di tutti noi, cittadini nervianesi".