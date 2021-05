Ennesimo atto vandalico a Magenta nella notte tra sabato 22 e domenica 23 maggio, con l’ausilio di estintori.

I fatti

In pieno coprifuoco, ignoti hanno scaricato il contenuto di alcuni estintori sul marciapiede del portico che va da via Mazenta a via Brocca antistante la stazione, imbrattando di blu la passatoia in gomma che serve al passaggio, le scale di uno dei condomini che si affacciano sulla via e le soglie, nonché la parte bassa delle vetrine dei negozi all’interno del portico. Questo è di proprietà privata, con servitù di passaggio pubblico e all’esterno c’è un piccolo marciapiede che serve il parcheggio comunale della via, anche questo imbrattato di blu. A dare l’allarme è statoun esercente, avvisando i colleghi.

Vandali in azione con gli estintori

Pare che siano stati usati degli estintori asportati da un treno di Trenord, poi abbandonati in un’aiuola poco lontano dal misfatto. Gli esercenti del portico lamentano la mancanza di telecamere pubbliche nella via e nella piazzetta antistante la stazione, visto che certe bravate sono ricorrenti.