Vandali contro la Casetta di Babbo Natale, il sindaco: "Denunciamoli"

VITTUONE

L'installazione è stata danneggiata nella notte di Capodanno, l'appello del primo cittadino

Vandali scatenati contro la Casetta di Babbo Natale a Vittuone, l'appello del sindaco ai concittadini.

Vandali scatenati, Casetta di Babbo Natale danneggiata

E' successo questa notte, durante il Capodanno di festeggiamenti. Ignoti hanno vandalizzato la Casetta di Babbo Natale, la suggestiva e bella struttura che era stata installata in Piazza Guido Rossa a Vittuone. sono state danneggiate le statue, rubati cd natalizi e lasciati sul posto bicchieri, bottiglie e petardi esplosi. "Questa notte festeggiamenti del nuovo anno con botti e Moet presso la casetta di Babbo Natale - afferma il sindaco Laura Bonfadini (nota: il compianto presidente della Pro Loco -Cronaca dell'evento: ferito alle gambe Babbo Natale, San Giuseppe in precarie condizioni fisiche, Bambino Gesù abbandonato e Maria piangente disperata. Sottratti cd natalizi e abbandono di botti e bicchieri e bottiglie utilizzate per il festino". In quei momenti alcuni avrebbero visto la presenza di ragazzi intenti a sparare botti.

L'appello del sindaco

"Davanti a uno scempio del genere non ci sono parole - afferma il sindaco rivolgendosi ai concittadini - Mi rivolgo a voi che stanotte non avevate altro da fare che distruggere ciò Luigino Tacconi aveva pensato per i bambini vittuonesi. Siete sicuramente orgogliosi della vostra opera vero? Mi auguro che chi ha visto qualcosa possa fornire elementi utili perché lunedì ho intenzione di fare denuncia per atti vandalici".

Inoltre sono stati segnalati gruppi di ragazzi che buttavo petardi sui balconi. La Casetta era già stata danneggiata a dicembre.