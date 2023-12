Vandali colpiscono il presepe di "Olona viva" appena inaugurato a San Vittore Olona.

Vandali colpiscono il presepe

Una brutta, bruttissima, sorpresa per i membri dell'associazione "Olona viva" di San Vittore Olona: ignoti hanno infatti colpito il presepe da loro allestito in piazza della chiesa parrocchiale, portandosi via la statua di una pecorella e rompendone altre due. La Natività era stata inaugurata domenica 10 dicembre 2023, insieme all'accensione dell'albero allestito dal Comune.

L'amarezza

Tanta l'amarezza da parte dell'associazione. Per la precisione, i vandali hanno fatto sparire la statuina di una pecorella, hanno poi rotto quella di un pastore e e di un'altra pecorella.