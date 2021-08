Vandali assaltano il campo sportivo Bassetti di Rescaldina.

Vandali in azione

Sono entrati nella struttura nella notte tra mercoledì e giovedì. E hanno causato danni. Stiamo parlando dell'incursione dei vandali che si è registrata al campo sportivo Bassetti di via Roma a Rescaldina. Ignoti si sono infatti introdotti nell'impianto: hanno rotto le porte, buttato per terra sedie, sono entrati nei locali infermeria e dove era custodito un trattorino. Poi hanno preso dei secchi di vernice, svuotandoli per terra e facendo scritte sui muri.

Chi è stato?

Al momento non si conosce ancora chi è stato il responsabile (o i responsabili) del gesto. Per alcuni si tratta di un gruppo di ragazzi che sta colpendo in paese; da ricordare che danni si sono registrati nei giorni scorsi anche nelle scuole e nella stazione ferroviaria.

LE FOTO: