Valle d'Aosta in ginocchio per il maltempo: in salvo il gruppo del Cai di Parabiago

Brutta disavventura per un gruppo di escursionisti che fanno capo al Cai di Parabiago e che nella giornata di oggi, lunedì 1 luglio, sono stati portati in salvo in elicottero dopo essere rimasti bloccati a 3800 metri, a Tete de Valpelline, in Valle d'Aosta. Le operazione di soccorso si sono svolte con successo. E nessuno dei protagonisti della spedizione è rimasto ferito.

Il maltempo che si è abbattuto sulla Valle d'Aosta nelle scorse ore ha messo a dura prova anche la sezione Cai di Parabiago. Un gruppo formato da 22 escursionisti si trovava infatti nella località Tete de Valpelline, a 3800 metri, quando si è visto costretto a ripararsi, si legge nel comunicato diffuso sulla pagina Facebook del club alpino parabiaghese, "al rifugio Aosta in attesa dell'autorizzazione da parte del soccorso alpino per fare rientro".

I protagonisti dell'escursione hanno trascorso la notte in un rifugio e hanno poi tirato un sospiro di sollievo. In particolare, lo hanno fatto dopo che sono stati evacuati con l’elicottero tra la serata di ieri, domenica 30 giugno, e la mattinata di oggi, lunedì 1 luglio. Nessuno di loro è rimasto ferito.