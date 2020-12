Vaccino Covid, Pregliasco tra i primi a vaccinarsi: “Sto bene”

Il virologo di Rho fra i primi 7 a vaccinarsi all’ospedale milanese di Niguarda

“Nessun evento avverso nell’immediato. Ho fatto il vaccino e sto bene”

“E‘ doveroso eseguire la vaccinazione, è l’unico modo per uscire da questo tunnel. Ho fatto il vaccino, sto bene, nessun evento avverso nell’immediato. Sono contento di essere stato fra i primi in Lombardia ad aver effettuato la vaccinazione” Usa queste parole il virologo rhodense Fabrizio Pregliasco fra i primi 7 a vaccinarsi all’ospedale Niguarda di Milano in qualità di presidente dell’Anpas l’associazione di pubblica assistenza di cui fa parte anche Rho Soccorso presieduta quest’ultima proprio da Pregliasco

Un punto di partenza simbolico

“Un punto di partenza simbolico, ma servirà nel breve per poter ampliare la copertura. Sono contento di averlo fatto, perché reputo una doverosa necessità dimostrare la sicurezza e l’efficacia” dei prodotti scudo. “I vaccini sono stati nel passato, sono e saranno ancora nel futuro un elemento fondamentale” – afferma il medico di Rho che oggi alle 15 sarà presente al Pio Albergo Trivulzio di Milano, dove è direttore sanitario, dove cominceranno con le vaccinazioni al personale sanitario della Rsa

Il presidente della Regione Attilio Fontana: “Oggi una giornata fondamentale”

“Oggi è una giornata fondamentale. Si parte per un percorso ancora abbastanza lungo che porterà alla normalità. Verso la riacquisizione delle nostre libertà che abbiamo dovuto sacrificare. Non è però un ‘liberi tutti’: siamo nel mezzo di un’epidemia ancora in corso, continuiamo a comportarci come sempre con mascherine e distanziamento”.

