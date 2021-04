Vaccino anti Covid, convocati dalla Regione ma l’ospedale non sa nulla

Vaccino anti Covid, disguido all’ospedale di Magenta per una ventina di docenti della zona.

Vaccino anti Covid, appuntamenti “fantasma” per gli insegnanti

Gli insegnanti, provenienti da tutto il circondario, si sono presentati questa mattina, mercoledì 7 aprile 2021, per ricevere la prima dose del siero, come da convocazione ricevuta via sms. Giunti al centro vaccinale del Fornaroli, in via al Donatore di sangue 50, hanno scoperto che al personale addetto i loro appuntamenti non risultavano. A raccontare l’accaduto è un insegnante legnanese, il quale spiega: “Quando ci siamo presentati dicendo che eravamo lì per ricevere il vaccino, i sanitari ci hanno risposto che i nostri nomi non erano sulla lista. A quanto pare Regione ha mandato il messaggio ai docenti che si sono registrati sull’apposita piattaforma, ma non ha inoltrato i nominativi all’ospedale”. Il disguido si è risolto nel giro di un paio d’ore o poco più. “Il personale è stato straordinario: gentili, disponibili, ci hanno pregato di avere pazienza e ci hanno detto che verso mezzogiorno contavano di poterci somministrare la dose ugualmente. E così è stato”. Resta l’ennesima disfunzione della macchina organizzativa di una campagna vaccinale già piuttosto tormentata.

“Le persone sono state prese regolarmente in carico in data odierna”

L’Asst Ovest Milanese intanto fa sapere che “nel merito di alcune notizie riportate dalla stampa su mancate somministrazioni di vaccino antiCovid-19 al personale scolastico presso l’Ospedale di Magenta, le persone prenotate presso il Centro vaccinale, come indicato da regolare elenco fornito da Regione Lombardia, sono state prese regolarmente in carico e tutte vaccinate in data odierna”.