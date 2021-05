Vaccini Covid, Bertolaso: “Lombardia da Champions, ora vogliamo lo scudetto

Vaccini Covid, Bertolaso: “Lombardia squadra da Champion League, vediamo se riusciamo a vincere lo scudetto”. La nostra regione ora viaggia a oltre 100mila somministrazioni al giorno.

“La Lombardia è da Champions League, vediamo se riusciamo a farle vincere lo scudetto“. È la metafora calcistica che Guido Bertolaso, responsabile della campagna vaccinale lombarda e consulente del governatore Attilio Fontana, usa – in un’intervista esclusiva a Lombardia Notizie Online – per inquadrare l’andamento delle vaccinazioni nel territorio lombardo.

“Continueremo ad andare avanti con questo ritmo – ha detto – e il treno continuerà a correre. Non ci fermeremo neppure sabato e domenica e le cifre saranno importanti. Poi, da lunedì, ci assesteremo sulle 85-90.000 dosi al giorno“.

Bertolaso ha infatti sottolineato che “queste sono le dosi che l’Europa, attraverso il coordinamento del generale Figliuolo, assegna alla Lombardia, se poi dovessero arrivare dall’Europa numeri più importanti saremo pronti ad aumentare perché la nostra capacità di fuoco può superare le 140.000 somministrazioni al giorno”.

Mese di maggio fondamentale

“Il generale Figliuolo – ha continuato Bertolaso – sta facendo un lavoro straordinario e la collaborazione con la sua struttura è davvero eccellente. L’unico timore, come detto, potrebbe arrivare dall’Europa anche se ormai le consegne sono standardizzate senza più sorprese negative. Il mese di maggio, quindi, sarà il più importante per svoltare anche nell’ambito dei numeri delle vaccinazioni”.

Hub strategici

Bertolaso ha anche spiegato la scelta di aver preferito dei veri e propri hub rispetto a tanti piccoli centri territoriali. “Abbiamo dovuto fare delle scelte di economicità organizzativa, scelte – ha detto – che potessero garantire di vaccinare 6/7.000 persone in un solo centro. E ieri, ad esempio, in Fiera a Brescia sono state vaccinate oltre 6.000 persone, 5.500 al Palazzo delle scintille a Milano, e 3.000 sia in Fiera a Bergamo che a Malpensa Fiere”.

“Questi centri massivi – ha continuato – ci consentono di concentrare il personale che deve vaccinare, di offrire ampi spazi anche per il parcheggio e garantire postazioni indispensabile come quelle per il Pronto soccorso”.

In ogni centro c’è infatti un centro di emergenza in grado di affrontare eventuali reazioni allergiche o altre problematiche.

Avanti con comportamenti virtuosi

Da ultimo Bertolaso ha ricordato come “il vaccino sia una fondamentale misura di prevenzione, ma che bisogna continuare a mantenere precauzioni e comportamenti virtuosi sono altrettanto importanti”. L’invito è dunque quello di “evitare di ripetere quegli errori che la scorsa estate ci hanno costretto poi a subire un inverno di grandi sacrifici”.

Proprio con questo obiettivo, da martedì 4 maggio 2021, i volontari della Protezione civile consegneranno a ciascun vaccinato una mascherina e un volantino che ricorda come la partita non sia finita.