Protezione civile all’opera nei locali della Fiera di Abbiategrasso che da lunedì ospitano la campagna di vaccinazioni anti Covid per over 80

Vaccini anti Covid da lunedì: i preparativi in Fiera

Protezione civile all’opera questa mattina ad Abbiategrasso per pulire e preparare gli spazi del polo fieristico di via Ticino in vista delle vaccinazioni anti Covid-19 degli ultraottantenni che cominceranno lunedì.

Bernacchi: “Grazie a Protezone civile per la dedizione”

“L’Amministrazione comunale ringrazia il gruppo della Protezione civile di Abbiategrasso per il lavoro svolto nell’approntamento del salone della fiera per le vaccinazioni, in previsione anche delle vaccinazioni massive, e per la dedizione che hanno avuto in questa attività di particolare valore sociale”, commenta l’assessore con delega alla Protezione Civile Alberto Bernacchi.

Albetti: “Dopo gli over 80, via alle vaccinazioni di massa”

“Abbiamo avuto lungimiranza nel mantenere la fiera allestita dopo la campagna vaccinale antinfluenzale, anche se è stato un costo – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Albetti – Ringrazio per il lavoro svolto anche gli uffici del settore Patrimonio e Demanio. Questo è un passo importante che i cittadini si aspettavano e siamo contenti di averlo potuto fare. Finite le vaccinazioni degli over 80 inizieranno le vaccinazioni di massa e il nostro polo fieristico è stato ritenuto valido per gli ampi spazi a disposizione. La nostra attenzione non solo per Abbiategrasso ma per tutto il territorio è sempre costante, non solo in questo caso ma anche in altri aspetti che stiamo affrontando per ridare importanza al nostro territorio”.