Vaccinazioni in Lombardia: dopo Pasqua saranno terminate quelle agli over 80. Lo ha annunciato l’assessore Moratti. Bertolaso ha aggiunto: tra pochi giorni verranno aperte le prenotazioni per chi ha un’età compresa tra i 70 e i 79 anni.

Moratti “Dopo Pasqua completeremo somministrazioni agli over 80”

“Dopo Pasqua, nei giorni immediatamente successivi alle festività, sarà completata la campagna vaccinale alla popolazione over 80”. La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti fa il punto della situazione a ridosso di quelle che saranno giornate decisive per completare la vaccinazione alla popolazione anziana.

“Le somministrazioni agli over 80 stanno proseguendo celermente, tanto che abbiamo utilizzato il 96% del vaccino Pfizer a nostra disposizione, ben oltre le scorte” aggiunge Moratti.

“La Lombardia, infatti – prosegue la vicepresidente – attualmente ha toccato il 50% dei vaccinati over 80, al di sopra della media nazionale attestata al 44%. Ad oggi abbiamo effettuato circa 1,3 milioni di inoculazioni. Abbiamo vaccinato tutti gli operatori e gli ospiti delle residenze per anziani e tutti gli operatori sanitari e non degli ospedali mettendo in completa sicurezza le strutture. Sono stati inoltre vaccinati tutti i centri socio assistenziali, le forze dell’ordine e siamo praticamente a metà del personale scolastico”.

Utilizzato l’81% dei vaccini disponibili

Un risultato che l’assessore evidenzia anche alla luce dello stop forzato del vaccino AstraZeneca la settimana scorsa: “Nel complesso abbiamo utilizzato ad oggi l’81% dei vaccini che ci sono stati consegnati, considerato che per tre giorni siamo stati fermi in attesa delle decisioni dell’Ema”.

Intanto il Consulente Guido Bertolaso ha annunciato che tra pochi giorni verranno aperte le prenotazioni per chi ha un’età compresa tra i 70 e i 79 anni. Questo avverrà «non appena avremo convocato tutti gli ultraottantenni – ha specificato – è qualcosa che stiamo cercando di fare giorno e notte».